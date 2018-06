Donald Trump bleibt zuversichtlich, was eine Einigung mit Nordkorea angeht. Diese ließe sich jedoch kaum in einem Treffen erzielen.

US-Präsident Donald Trump hat Erwartungen an einen raschen Durchbruch bei den Verhandlungen mit Nordkorea gedämpft. "Ich würde es gerne mit einem Treffen abschließen", sagte Trump der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag während eines Flugs zu Wahlkampfveranstaltungen in Texas. "Aber oft läuft es bei Deals nicht so."

Es sei ziemlich wahrscheinlich, dass eine Einigung auch nach einem, zwei oder drei Treffen noch nicht erzielt werde. "Aber irgendwann wird es klappen." Für Freitag war ein Treffen Trumps mit einem hochrangigen Vertrauten des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un im Weißen Haus geplant, der ihm einen Brief Kims übergeben soll.

Kim bekräftigte unterdessen seine Bereitschaft zur ...

