Unter dem Namen "Dominos für Obdachlose" hat der Aachener Alp Doga Okandan eine besondere Aktion zugunsten von Obdachlosen in seiner Heimatstadt durchgeführt: Über die Internetseite mydealz.de rief er die Mitglieder des Verbraucherforums auf, Pizzen zu spenden. Innerhalb weniger Stunden kamen so sechzig Pizzen zusammen, die Okandan am Dienstagabend in der Aachener Innenstadt rund um den Bahnhof und Marktplatz an Bedürftige verteilte.



Möglich wurde das Engagement des Aacheners durch eine Werbeaktion des amerikanischen Lieferdienstes "Domino's Pizza": Über die T-Mobile-App "Megadeal" bot "Domino's Pizza" diese Woche einen Gutschein pro Person für eine kostenlose Pizza (Durchmesser: 25 cm) an. Das Angebot wurde auch bei mydealz veröffentlicht und Alp Doga Okandan (Nutzername: FranzFerdinandII) bat die 770.000 Mitglieder des Verbraucherforums, ihm ihre Gutscheine für den guten Zweck zu senden. Die gespendeten Pizzen und Getränke holte er anschließend in der "Domino's"-Filiale im Aachener Templergraben ab und verteilte sie an Bedürftige.



"Alleine hätte ich das nicht stemmen können, aber über mydealz war es leicht, Gleichgesinnte zu finden und dank ihrer Hilfe und der Unterstützung der "Domino's"-Filiale Aachen-Zentrum etwas Gutes zu tun. Letztlich musste ich mich so nur um die Logistik kümmern, aber die Arbeit hat sich ausgezahlt: Das Lächeln und die Freude der Menschen haben mich glücklich gemacht", erklärt Alp Doga Okandan, der seit 2016 Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Elektrische Energietechnik an der RWTH Aachen studiert.



