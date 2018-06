Aves One AG: Umsatzanstieg sorgt bei Aves für Ergebnissprung im 1. Quartal 2018 DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis Aves One AG: Umsatzanstieg sorgt bei Aves für Ergebnissprung im 1. Quartal 2018 01.06.2018 / 11:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Umsatzanstieg sorgt bei Aves für Ergebnissprung im 1. Quartal 2018 - Turnaround vollzogen - Alle Finanzkennzahlen konnten relevant gesteigert werden - Fortsetzung des positiven Trends erwartet Hamburg, 1. Juni 2018 - Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Aves One AG (Aves) hat im 1. Quartal 2018 den Umsatz und das Ergebnis deutlich gesteigert und somit den operativen Turnaround vollzogen. So konnten die Umsatzerlöse auf Konzernebene in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2018 gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich um rund 30 Prozent auf EUR 15,6 Mio. (Vj. EUR 12,0 Mio.) erhöht werden. Die Verbesserung der Erlössituation ist neben dem Ausbau des Bestandportfolios auf dessen kontinuierlich gestiegene Auslastung zurückzuführen. Sowohl im Segment Container als auch im Segment Rail bewegt sich Aves in einem sehr positiven Marktumfeld. Die verbesserte Einnahmesituation spiegelt sich auch im Cashflow und in der Ertragskraft des Aves-Konzerns wider. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit stieg in der Berichtsperiode um rund 49 % auf EUR 6,7 Mio. (Vj. EUR 4,5 Mio.). Durch die operative Verbesserung im 1. Quartal 2018 erhöhte sich das Ergebnis vor Zinsen, Ertragssteuern und Abschreibungen (EBITDA) um rund 80 % auf EUR 9,9 Mio. (Vj. EUR 5,5 Mio.). Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) stieg überproportional um rund 314 % auf EUR 5,8 Mio. (Vj. EUR 1,4 Mio.). Unterm Strich gelang Aves im Auftaktquartal 2018 ein Vorsteuergewinn (EBT)1 in Höhe von EUR 0,2 Mio. und ein Konzernergebnis1 in Höhe von EUR 0,4 Mio. Im Vergleich zum Vorjahresquartal hat sich damit das Konzernergebnis1 um rund EUR 4,8 Mio. verbessert. "Mit der operativen Entwicklung im ersten Quartal sind wir sehr zufrieden. Durch das Wachstum der Mieteinnahmen bei gleichzeitig stabilen Fixkosten ist uns nachhaltig der Sprung in die schwarzen Zahlen gelungen. Diesen Trend wollen wir fortsetzen. Somit sollte sich das Ergebnis zukünftig weiter positiv entwickeln", erklärt Jürgen Bauer, Vorstand der Aves One AG. Für weitergehende Erläuterungen der Kennzahlen verweisen wir auf die Quartalsmitteilung Q1/2018. Diese steht unter www.avesone.com in der Rubrik "Investoren" zum Download bereit. Janu- Janu- Verä- ar ar nde- bis bis rung März März in % 2018 2017 (in (in Mio. Mio. EUR) EUR) Umsatz 15,6 12,0 30 EBITDA 9,9 5,5 80 EBIT 5,8 1,4 314 EBT1 0,2 -3,5 106 Konzernergebnis1 0,4 -4,4 109 Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit 6,7 4,5 49 1Bereinigt um Verluste aus Wechselkurseffekten im Finanzergebnis in Höhe von EUR 5,1 Mio. in 2018 und EUR 1,9 Mio. in 2017. Diese Wechselkurseffekte sind größtenteils nicht liquiditätswirksam. Über die Aves One AG: Die Aves One AG ist ein im Prime Standard börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Der Konzern investiert in die Bestandshaltung von langlebigen Logistik-Assets, insbesondere in die Geschäftsbereiche Rail, Container und Logistikimmobilien. In den kommenden Jahren will Aves den Wachstumskurs durch weitere Zukäufe konsequent fortsetzen. Bis zum Jahr 2020 soll der Bestand an Assets bis auf ein Volumen von rund EUR 1 Milliarde verdoppelt werden. Weitere Informationen: www.avesone.com Kontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com 01.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aves One AG Große Elbstrasse 45 22767 Hamburg Deutschland Telefon: 040 696528 350 Fax: 040 696528 359 E-Mail: ir@avesone.com Internet: www.avesone.com ISIN: DE000A168114 WKN: A16811 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 691641 01.06.2018

ISIN DE000A168114

AXC0131 2018-06-01/11:55