Die Gürtel-Affäre kostet Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy das Amt. Neuer Ministerpräsident ist der Sozialist Pedro Sánchez.

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy ist per Misstrauensantrag aus dem Amt gejagt worden. 180 der 350 Abgeordneten stimmten gegen Rajoy, die absolute Mehrheit lag bei 176 Stimmen. Neuer Regierungschef wird schon ab Montag der Sozialist Pedro Sánchez sein.

Für Spanien bedeutet das einen gefährlichen politischen Stillstand. Der Grund: Der erzwungene Sturz von Mariano Rajoy folgt keinem inhaltlichen Kalkül, sondern vor allem dem politischen Ehrgeiz seines Erzrivalen, dem Chef der oppositionellen Sozialisten, Pedro Sánchez.

Der sah die Gelegenheit gekommen, Rajoy endlich vom Thron zu stoßen, nachdem das nationale Gericht ein umfangreiches System von Korruption in der konservativen Regierungspartei festgestellt hatte. Das Urteil war so klar, dass es politische Konsequenzen haben musste.

Gegen den Misstrauensantrag von Sánchez würde auch nichts sprechen, wenn er einen Termin für schnelle Neuwahlen beinhalten würde. Dann könnten die Spanier an der Urne entscheiden, wer das Land führen soll. Eine solche Wahl würde die Möglichkeit bieten, dass sie eine entscheidungsfähige Koalition hervorbringt, die in der Lage ist, dringend nötige Reformen in Spanien auf den Weg zu bringen. ...

