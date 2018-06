BERLIN (Dow Jones)--Die Gegenmaßnahmen der Europäischen Union auf die seit Freitag geltenden US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium werden nach Angaben des SPD-Europaabgeordneten Bernd Lange nur rund die Hälfte von deren Volumens umfassen. "Wir wollen die rote Karte zeigen und wir werden nicht eskalieren", sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlaments im RBB.

Dies seien auch stahlbezogene Produkte wie Schiffe, aber auch gezielte Maßnahmen "in einigen republikanischen Wahlkreisen, wo die Kollegen nochmal merken sollen: Wir Europäer setzen hier die rote Karte." Kritik äußerte der SPD-Politiker an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Dessen Äußerungen würden nicht immer die Einheit der Europäischen Union stärken, sagte Lange. Ein Beispiel sei, "dass in den Gesprächen mit den USA jetzt ein Deal herauskommen sollte". Es gelte aber, auf Augenhöhe partnerschaftlich miteinander zu reden.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2018 05:31 ET (09:31 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.