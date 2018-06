Gigantische Brücken, Hochhäuser, Straßen-, U-Bahn- und Abwassertunnel: Mexiko baut fleißig - zum Teil die derzeit größten Bauprojekte in Lateinamerika. Damit ist das Land gleich nach Brasilien der zweitgrößte Zementmarkt des Kontinents. Um sich gegen nationalen und internationalen Wettbewerb zu behaupten, entwickeln mexikanische Produzenten immer hochwertigere Materialien. Zu diesen Herstellern gehört die Cooperativa La Cruz Azul mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt. Das im Jahr 1881 gegründete Unternehmen fertigt ausschließlich für den heimischen Markt. Der Hersteller betreibt im Land vier Werke und stellt pro Jahr unter anderem etwa acht Millionen Tonnen Portlandzement her. Das Hauptwerk liegt in Jasso im Bundesstaat Hidalgo.

Entscheidend: Liefertreue und Qualität

Erfolg spielt auch beim Zementhersteller Cruz Azul eine große Rolle. Der nationale Marktanteil liegt bei 22 Prozent. Mit dem Ziel, diesen weiter auszubauen, entwickelte die Kooperative deshalb ein neues Produkt, einen Fliesenmörtel in acht Varianten. "Um wettbewerbsfähig zu sein, ist eine hohe Qualität der Baustoffe wichtig", erläutert Victor Luna, Technischer Leiter bei Cruz Azul in Hidalgo. Aber nicht nur das: "Händler und Endkunden wollen die Produkte pünktlich zum genannten Zeitpunkt und in der geforderten Menge erhalten." Termintreue sei daher ein ganz entscheidender Faktor für Kundenzufriedenheit und Vertrauen - und damit eine Basis für langfristige Geschäftsbeziehungen. Eine geringe Menge des Mörtels verkauft das Unternehmen in Big-Bags, das Gros aber in 20- und 25-kg-Säcken. Dafür benötigte der Hersteller eine komplette Verpackungslinie, die besondere Anforderungen erfüllen muss: Da die verschiedenen Varianten der Produktlinie unterschiedliche Materialdichten und damit jeweils andere Fließeigenschaften aufweisen, soll sich die Abfüllanlage flexibel auf die Materialien sowie auf die kleinere Sackgröße einstellen lassen können, ohne dass Mitarbeiter die Maschine aufwendig umrüsten müssen. Anschließend soll die Linie die Säcke präzise und stabil auf Paletten stapeln und so verpacken, dass der Inhalt unter anderem vor Transportschäden und Witterungseinflüssen geschützt ist.

Auf den richtigen Partner gesetzt

März 2015: Nachdem bereits ein Angebot eines anderen Lieferanten vorliegt und sich das Projekt in einem fortgeschrittenen Stadium befindet, bitten die Verantwortlichen der Kooperative Cruz Azul die Beumer Group, ebenfalls ein Angebot abzugeben. "Seit mehr als 30 Jahren arbeiten wir eng zusammen", erklärt Luna. "Wir pflegen sehr gute Beziehungen zueinander und vertrauen auf die Marke Beumer."

Dieses Vertrauen kommt nicht von ungefähr: Im Jahr 2008 lieferte und installierte der Systemanbieter in einem umfangreichen Großauftrag für das Werk im Bundesstaat Puebla in nur 26 Monaten fünf Becherwerke sowie zwei Palettier- und Verpackungslinien. Diese bestehen aus Palettierern ...

