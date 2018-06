Die Dokumentation des Produktflusses bei IPT Pergande entspricht den Cristal-Richtlinien. Bei Cristal (Communication Reliable Information and Standards to Agriculture and Logistics) handelt es sich um eine Initiative der European Crop Protection Association (ECPA). Als Interessenverband der europäischen Pflanzenschutzindustrie vertritt sie zahlreiche Unternehmen wie zum Beispiel BASF, Bayer Crop-Science, Dow Agro-Sciences, Dupont, Monsanto, Syngenta und diverse nationale Industrieverbände.

Die Anwendung der Cristal-Richtlinien ermöglicht eine klare Dokumentation des Produktflusses: Track & Trace von der Produktion über den kompletten Vertriebskanal bis hin zum Endverbraucher. Eine Serialisierung der Produkte und aggregierten Verpackungen ermöglicht zudem die Ermittlung von Produktfälschungen. Gearbeitet nach den Codierstandards der GS1, die auch für FMD im Pharmabereich weltweit verbreitet sind.

Einige der oben erwähnten Branchenführer haben inzwischen mit der Umsetzung begonnen und veranlassen ihre Zulieferer (Lohnhersteller und -verpacker), entsprechende Hard- und Software zu installieren.

Lösungen aus einer Hand

Bei IPT Pergande verteilt sich jetzt eine Vielzahl von neuen Hardwarekomponenten auf mehrere Gebäude des Unternehmens. Im Bereich der Vorkonfektionierung wird beispielsweise eine Umspulanlage eingesetzt, um Etiketten von Rolle zu Rolle mit variablen Serialisierungsdaten zu bedrucken. Diese Etiketten werden dann mit bereits vorhandenen Spendegeräten an verschiedenen Produktionslinien verarbeitet. Jede Umspulanlage ist ausgestattet mit drei Antrieben, Bahnkantensteuerung, Thermotransferdrucker und Hochleistungskamera zur Kontrolle und Erfassung der gedruckten Daten.

