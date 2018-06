Der Chef des gewerkschaftsnahen Wirtschaftsforschungsinstituts IMK, Gustav Horn, hat die Europäer davor gewarnt, den Handelskonflikt mit den USA eskalieren zu lassen. Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle seien nicht besonders wichtig für die europäische und deutsche Wirtschaft. "Dazu ist der Anteil der Stahl-und Aluminiumproduktion an den Exporten in die USA einfach viel zu gering", sagte der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung am Freitag in Düsseldorf. Deshalb sollte die europäische Reaktion gelassen ausfallen.

Die Strafzölle auf Stahl und Aluminium dürften die US-Wirtschaft viel stärker schädigen als die europäische, meinte Horn. Vor diesem Hintergrund könne man "zwar mit Nadelstichen wie Zöllen auf Jeans und andere Dinge signalisieren, dass man durchaus abwehrbereit ist". Europa sollte aber "den Streit nicht eskalieren lassen". So könnte Druck entstehen, "der den amerikanischen Präsidenten möglicherweise zu einer Kurskorrektur zwingt".

Die von den USA auf Einfuhren von Stahl und Aluminium aus der EU verhängten Strafzölle sind seit Freitag in Kraft. Es werden 25 Prozent bei Stahl und 10 Prozent bei Aluminium fällig./hff/DP/tos

