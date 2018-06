Feldkirchen Niederbayern (ots) -



Der Sanitätsdienst der Bundeswehr bietet vom 04.06. bis 09.06.2018 eine dienstliche Veranstaltung zur Information in Feldkirchen bei Straubing an. Die lnfoDVag dient der Gewinnung von Multiplikatoren aus dem zivilen Bereich für die Bundeswehr. Sie richtet sich an Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft, Bildung, Gesellschaft, öffentlicher Verwaltung und Medien.



Das Ziel der InfoDVag ist es, dem Teilnehmerkreis die besonderen Aufgaben und die daraus resultierenden Herausforderungen des Sanitätsdienstes als Servicedienstleister für die gesamte Bundeswehr nahe zu bringen. Unmittelbare Eindrücke durch persönliches Erleben ausgewählter Teile des soldatischen Lebens sollen die gewonnenen Erkenntnisse abrunden.



Der Inspekteur des Sanitätsdienstes, Generaloberstabsarzt Dr. Michael Tempel, wird mit den Führungskräften ein Informationsgespräch durchführen. Zusätzlich gibt es eine Einweisung in die aktuelle Lage der Streitkräfte und den Arbeitgeber Bundeswehr.



Um die Herausforderungen des Sanitätsdienstes in Gänze erfahren zu können, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Soldatinnen und Soldaten im zeitweiligen Dienstgrad Oberleutnant für den Zeitraum der InfoDVag eingekleidet und mit einem feierlichen Gelöbnis vereidigt.



Hinweis für die Medien



Medienvertreter sind herzlich eingeladen an Teilen der InfoDVag teilzunehmen.



Termin: 04.06.2018 und 06.06.2018



Ort: Sanitätslehrregiment "Niederbayern" in Feldkirchen Adresse: Gäubodenkaserne Mitterharthausen 55 94351 Feldkirchen



Termine für die Medien:



Wann: Inhalt: Wo:



Montag, 04.06.2018 18:00-20:00 Feierliches Gelöbnis Stadtplatz Stadt Straubing Mittwoch, 06.06.2018 07:30-13:00 Patrouille aufgesessen und abgesessen (z.B.: Verhalten bei Hinterhalt, Ausweichen, Durchstoßen, Absitzen und bekämpfen, Bewegungsarten in unterschiedlichem Gelände, Gesprächsaufklärung, Sicherung) sowie Betrieb einer Rettungsstation und die taktische Verwundeten Versorgung Standortbereich Feldkirchen



Akkreditierung:



Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich mit beiliegendem Akkreditierungsformblatt per Fax, E-Mail oder telefonisch bis zum 04.06.2018 um 14:00 Uhr anzumelden.



Wir bitten um Ihr Eintreffen am Montag, den 04.06.2018 bis 17:45 Uhr auf dem Stadtplatz in Straubing. Am Mittwoch, den 06.06.2018 um 07:15 Uhr bitten wir um Ihr Eintreffen an der Wache der Gäubodenkaserne in Feldkirchen.



Ein Zugang ist nur mit vorheriger Akkreditierung möglich.



Kontakt Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr: Oberstleutnant Michael Walbeck Festnetz: +49 (0) 261 896 - 13500 Fax: +49 (0) 261 896 - 13199 Mobil: +49 (0) 151 126 404 96 Email: pizsanitaetsdienst@bundeswehr.org



