Die Bundesregierung hat im Handelskonflikt mit den USA die Bedeutung einer geschlossen auftretenden EU betont. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag, in dieser "schweren Herausforderung" sei eine einheitliche Haltung wichtig. Die Regierung werde mit den Partnern in der Europäischen Union nun über die nächsten Schritte sprechen. Die EU habe die notwendigen Vorbereitungen getroffen, mit Gegenmaßnahmen auf die US-Strafzölle zu reagieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werde sich weiter für freien Handel und offene Märkte einsetzen.

Der Handelsstreit dürfte auch ein zentrales Thema beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der G7 am 8. und 9. Juni in Kanada sein. Seibert sagte, das G7-Treffen biete Gelegenheit für einen "intensiven Austausch".

Die USA verhängen ab diesem Freitag Strafzölle auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium aus der Europäischen Union sowie aus Mexiko und Kanada. Die EU will darauf mit Vergeltungszöllen reagieren. Die Bundesregierung hatte die Entscheidung der USA über Strafzölle bereits als rechtswidrig bezeichnet./hoe/DP/tos

