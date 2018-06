Hyrican Informationssysteme AG: Jahresabschluss 2017 DGAP-News: Hyrican Informationssysteme AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Hyrican Informationssysteme AG: Jahresabschluss 2017 01.06.2018 / 12:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Hyrican Informationssysteme AG Aufsichtsrat stellt Jahresabschluss 2017 fest Der Vorstand der Hyrican AG informiert darüber, dass sich der Aufsichtsrat der Hyrican Informationssysteme AG in seiner Sitzung vom 01.06.2018 mit dem erstellten und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2017 befasst hat. Die Hyrican Informationssysteme AG erwirtschaftete in einem wie schon in den Vorjahren von zahlreichen Unwägbarkeiten geprägten Wirtschaftsjahr 01.01.-31.12.2017 einen Umsatz i. H. v. EUR 29,4 Mio. (Vj. EUR 30,3 Mio.). Der Jahresfehlbetrag lag insbesondere durch Anpassungen der Rückstellungen und Aufwendungen zu Urheberrechtsabgaben im Berichtszeitraum bei TEUR 3.551 (Vj. Jahresüberschuss TEUR 259). Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung eine Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr von EUR 0,04 je dividendenberechtigter Aktie vorschlagen. 01.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 691657 01.06.2018

ISIN DE0006004500

AXC0145 2018-06-01/12:43