BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, wird am Montag ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt in Berlin führen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz an. Beide tauschten sich "unregelmäßig zu aktuellen Fragen der Eurozone" aus.

Dabei lägen die "aktuellen Themen der Eurozone auf dem Tisch", sagte er auf die Frage, ob auch über die Entwicklung in Draghis Heimatland Italien gesprochen werde. Seibert widersprach aber dem Eindruck, das Treffen finde besonders deshalb statt. "Das ist ein ganz normaler Vorgang, den wir immer wieder einmal haben."

Das Treffen ist nicht öffentlich. Es ist auch keine Presseinformation im Anschluss geplant.

June 01, 2018

