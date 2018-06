BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat betont, dass sie eine gute Zusammenarbeit mit der neuen italienischen Regierung anstrebe. "Wir warten die Regierungsbildung in Italien ab, und wir werden offen auf diese neue Regierung zugehen und natürlich alles daran setzen, dass es zu einer guten Zusammenarbeit kommt, wie es den engen deutsch-italienischen Beziehungen entspricht", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Die geplante Besetzung der Ministerposten, in deren Rahmen unter anderem der umstrittene Europa-Kritiker Paolo Savona für EU-Beziehungen zuständig sein soll, wollte Seibert nicht kommentieren. Die Bundesregierung pflege keine Einschätzung der Kabinettslisten befreundeter europäischer Länder zu geben und werde dies auch in diesem Fall so halten. Man setze auf "gute Zusammenarbeit" und werde versuchen, über die Sachthemen Lösungen zu finden.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2018 06:16 ET (10:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.