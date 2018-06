Datum der Anmeldung:

29.05.2018



Aktenzeichen:

B9-94/18



Unternehmen:

Reederei Nord GmbH, Hamburg; Döhle Bulk GmbH & Co. KG; Gründung der Gemeinschaftsunternehmen Hanseatic Unity Handysize Pool (HUHP) Management GmbH & Co. KG, Hamburg und der Hanseatic Unity Handysize Pool (HUHP) Management Pte. Ltd., Singapur



Produktmärkte:

Befrachtungsmakelei



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Hamburg