Schon wieder herrscht Alarmstimmung bei Dialog Semiconductor (WKN: 927200) und mal wieder ist Apple (WKN: 865985 / NASDAQ: AAPL) der Auslöser. Der US-Tech-Gigant teilte dem deutschen TecDax-Konzern mit, dass er weniger Power-Management-Chips (PMIC) benötigt als erwartet.

Nach Unternehmsangaben werden die fehlenden Aufträge bei Dialog für Umsatzeinbußen in Höhe von 5% sorgen. Dem nicht genug, dürften im heutigen Kursabschlag von -16% auch Sorgen über eine weitere Reduzierung der Partnerschaft in den kommenden Jahren enthalten sein. Warum das Dialog so hart treffen könnte, lesen Sie im folgenden Teil.

Dialog kann nicht ohne Apple - Apple aber ohne Dialog

Die Dialog-Aktie ist seit Monaten ohnehin wegen der Sorgen über geringere Erlöse mit Apple unter Druck. So vermutet Bryan-Garnier-Analyst Frederic Yoboue gar, ...

