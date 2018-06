Photovoltaik-Anlagen in Deutschland haben im Mai für einen neuen Rekord gesorgt. Nach vorläufigen Zahlen des IWR haben sie knapp sechs Terawattstunden Solarstrom erzeugt.196 Sonnenstunden sind ein normaler Wert für den Monat Mai - in diesem Jahr waren es aufgrund der stabilen Hochdruckwetterlage stolze 275 Sonnenstunden. Entsprechend hoch ist nach Zahlen des Internationalen Wirtschaftsforums Regenerative Energien (IWR) die Solarstromerzeugung in Deutschland ausgefallen: 5,9 Terawattstunden Strom haben die Photovoltaik-Anlagen in Deutschland im Mai erzeugt - ein neuer Rekord und rund 16 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...