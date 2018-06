Risikobewusste Anleger finden in Niedrigzinszeiten vor allem in Multi-Asset-Fonds alternative Investitionsmöglichkeiten. Moderne Mischfonds setzen dabei auf mehr als nur Aktien und Anleihen - mit Erfolg.Multi AssetDie Niedrigzinsen setzen Anleger unter Druck, denn die Chancen auf attraktive Renditen schwinden seit Jahren. Die Suche nach Alternativen wird umso wichtiger - eine davon könnte der MainFirst Absolute Return Multi Asset sein. Seine Zielvorgabe: ein jährliches Plus von fünf Prozent bei angemessener Volatilität - trotz Turbulenzen auf den Finanzmärkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...