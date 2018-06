Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit dem Fehlausbruch über den Widerstand bei 13.137 Punkten haben die Verkäufer im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) das Sagen und drückten den Index in den vergangenen Tagen unter die Unterstützungen bei 12.951 und 12.745 Punkten, so die Analysten der UBS in einer aktullen Ausgabe von "KeyInvest Daily Trader". Damit sei der Pullback an die frühere zentrale Widerstandsmarke bei 12.640 Punkten vollzogen worden. Allerdings ...

