BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat der neuen spanischen Regierung eine "enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit" angeboten. "Es ist klar, dass wir als enger Partner auf eine stabile Regierung in Madrid hoffen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Zugleich dankte er dem kurz zuvor in Madrid abgesetzten Ministerpräsidenten Mariano Rajoy. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe "sehr gerne und gut" mit Rajoy zusammengearbeitet. Dieser habe entscheidend dazu beigetragen, dass sich Spanien aus eigener Kraft aus der Wirtschaftskrise befreit habe. Im Namen der Kanzlerin gehe "ein Wort des Dankes" an den konservativen Politiker.

Kurz zuvor hatte das Parlament in Madrid Rajoy per Misstrauensvotum abgesetzt und durch den Chef der Sozialdemokraten, Pedro Sanchez, ersetzt. Rajoy damit ist der erste Ministerpräsident, der seit Einführung der parlamentarischen Demokratie in Spanien im Jahr 1977 per Misstrauensvotum gestürzt wurde.

