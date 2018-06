DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.717,20 +0,43% +0,22% Euro-Stoxx-50 3.457,63 +1,50% -1,32% Stoxx-50 3.082,60 +1,09% -3,00% DAX 12.725,42 +0,96% -1,49% FTSE 7.733,78 +0,72% -0,62% CAC 5.470,85 +1,34% +2,98% Nikkei-225 22.171,35 -0,14% -2,61% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,18 -57

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,49 67,04 -0,8% -0,55 +11,3% Brent/ICE 77,86 77,56 +0,4% 0,30 +20,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.298,04 1.298,30 -0,0% -0,26 -0,4% Silber (Spot) 16,43 16,44 -0,1% -0,01 -3,0% Platin (Spot) 909,25 906,50 +0,3% +2,75 -2,2% Kupfer-Future 3,07 3,07 +0,2% +0,01 -7,7%

Die Ölpreise tendieren erneut uneinheitlich. Die Differenz zwischen WTI- und Brentpreis ist so groß wie seit drei Jahren nicht mehr. Den sinkenden Preis für die US-Sorte WTI erklären Beobachter mit der rekordhohen US-Ölfördermenge. Gleichzeitig gebe es Engpässe bei den Pipelines in den USA, deren Kapazitäten vollständig ausgelastet seien.

Gold ist angesichts der Erholung an den Aktienmärkten nicht gefragt. Die Feinunze tendiert kaum verändert.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Wochenausklang dürften die US-Börsen wenigstens einen Teil der Verluste wettmachen, die sie am Donnerstag erlitten hatten. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich 0,5 Prozent höher. Die Furcht vor einem Handelskrieg, die mit dem Inkrafttreten von US-Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium aus der EU, Kanada und Mexiko neue Nahrung erhalten hatte und ursächlich für den Ausverkauf am Vortag war, lässt dank positiver Nachrichten aus Europa etwas nach. Italien bekommt nun doch eine neue Regierung. Neuwahlen, die den populistischen und europafeindlichen Parteien 5-Sterne-Bewegung und Lega möglicherweise noch mehr Zulauf gebracht hätten, sind damit zunächst abgewendet.

Ansonsten gilt das Interesse einer Fülle von US-Konjunkturdaten, besonders den offiziellen Arbeitsmarktbericht für Mai. Daneben werden noch die Mai-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe von Markit und ISM sowie April-Daten zu den Bauausgaben veröffentlicht.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten Mai Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +190.000 gg Vm zuvor: +164.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,9% zuvor: 3,9% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,15% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,8 1. Veröff.: 56,6 zuvor: 56,5 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 58,1 Punkte zuvor: 57,3 Punkte 16:00 Bauausgaben April PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,7% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Regierungsbildung in Italien verhilft zum Wochenausklang den europäischen Aktienmärkten zu einer Erholung. Dagegen sorgt der Handelsstreit zwischen den USA und der EU für etwas Verunsicherung. Die Einkaufsmanagerindizes aus Europa, teilweise in der zweiten Veröffentlichung, fielen wie erwartet aus und setzen keinen Impuls für die Märkte. Nach den deutlichen Kursabgaben am Donnerstag setze sich erst einmal eine abwartende Haltung durch, heißt es. In Italien herrscht erst einmal Erleichterung, dass Neuwahlen abgewendet werden konnten. An der Börse in Mailand geht es für den MIB um 2,5 Prozent nach oben. Auch die Renditen der italienischen Anleihen kommen deutlicher zurück. Das erfolgreiche Misstrauensvotum gegen den spanischen Regierungschef Manuel Rajoy belastet den Ibex in Madrid nicht, der Index liegt mit 1,8 Prozent im Plus. Die negativen Nachrichten rund um die Deutsche Bank reißen nicht ab. Standard & Poor's hat das Langfrist-Rating auf BBB+ von A- gesenkt. Der Kurs erholt sich gleichwohl um 3,5 Prozent. Der europäische Banken-Sektor gewinnt 2,9 Prozent, angetrieben vor allem von den deutlichen Gewinnen italienischer Bankenwerte. Für Unicredit geht es 5,7 Prozent nach oben und Intesa Sanpaolo verbessern sich um 5,2 Prozent. In Madrid gewinnen Banco Santander 2,5 Prozent, in Paris legen Credit Agricole um 3,0 Prozent zu. Siemens steigen um 0,8 Prozent. Die Deutsche Bahn will laut einem Handelsblatt-Bericht noch stärker in die neue ICE-Generation investieren als bisher bekannt. Dazu will sie zusätzlich 1 Milliarde Euro ausgeben. Profiteur wäre die gerade entstehende neue Siemens-Alstom-Gesellschaft. Dialog Semiconductor brechen dagegen um 16,9 Prozent ein, weil Apple weniger Smartphone-Chips von dem Unternehmen benötigt. Dialog gab darauf am Vorabend eine Umsatzwarnung ab. Leicht enttäuschend verlief das Börsen-Debüt von STS. Der erste Kurs entsprach mit 24 Euro lediglich dem Ausgabepreis. Aktuell notiert die Aktie nach zwischenzeitlichen Verlusten 2,1 Prozent über diesem Niveau bei 24,50 Euro.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:30 Do, 17.39 % YTD EUR/USD 1,1707 +0,12% 1,1678 1,1673 -2,6% EUR/JPY 127,85 +0,52% 127,43 126,92 -5,5% EUR/CHF 1,1539 +0,11% 1,1537 1,1487 -1,5% EUR/GBP 0,8789 -0,09% 0,8794 1,1390 -1,2% USD/JPY 109,21 +0,39% 109,11 108,75 -3,1% GBP/USD 1,3322 +0,23% 1,3281 1,3295 -1,4% Bitcoin BTC/USD 7.556,85 -0,2% 7.523,52 7.571,60 -44,7%

Nachdem Italien nun doch eine neue Regierung bekommt und Neuwahlen in dem Land zunächst abgewendet sind, legt der Euro leicht zu. Allerdings dürfte die neue italienische Regierung auf Kollisionskurs mit Brüssel gehen, befürchtet ING. Die Analysten sehen überdies nach dem erfolgreichen Misstrauensvotum gegen den spanischen Ministerpräsidenten Rajoy die Gefahr neuer politischer Unsicherheit.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Bei überwiegend nur geringen Veränderungen haben die ostasiatischen Aktienmärkte am Freitag uneinheitlich tendiert. Die teilweise zu beobachtenden moderaten Gewinne erklärten Marktteilnehmer eher als Gegenreaktionen auf die jüngsten teils kräftigen Verluste. In Japan verzeichneten Auto- und Bankenaktien Gewinne. Ersteren kam dabei der etwas leichtere Yen zupass. Verkauft worden seien dagegen Aktien aus dem Reedereisektor angesichts der von den US-Maßnahmen gegen zu hohe Importe. Nachdem bekannt wurde, dass der aktivistische US Investor Valueact Capital einen 5-Prozent-Anteil an Olympus erworben hat, legte der Kurs um 4 Prozent zu. Lifestyle International stürzten in Hongkong um 28,7 Prozent ab. Hier hätten Käufe institutioneller Investoren, die den MSCI Hong Kong Small Cap Index abbilden, am Donnerstag den Kurs um 43 Prozent nach oben getrieben, weil die Aktie in eben diesen Index aufgenommen wurde. Samsonite gewannen rund 10 Prozent, nachdem der Samsonite-Chef nun das Handtuch geworfen hat. Die Aktie war zuletzt stark gefallen, wobei unter anderem CEO Ramesh Tainwala vorgeworfen wurde, zu Unrecht einen Doktortitel zu tragen. Außerdem war von einer zweifelhaften Bilanzierungspraxis bei dem Kofferhersteller die Rede. Diesen Vorwürfen hat Samsung nun widersprochen. Stärker abwärts ging es mit den Kursen von Kasinobetreibern, ausgelöst von enttäuschenden Branchenumsätzen im Mai. Galaxy, Wynn Macau und Sands China verloren 2,9 bis 3,8 Prozent. In Sydney ging es für Domino's Pizza Enterprises um 6,5 Prozent nach oben. Die Aktie sei getrieben worden von der Hoffnung auf eine verstärkte Nachfrage mit Blick auf die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft, bei der auch das australische Team am Start ist, hieß es.

CREDIT

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten bleiben am Freitag auf dem erhöhten Niveau. Nach der Spreadausweitung der vergangenen Tage kommen sie nur geringfügig zurück, obwohl die Renditen der italienischen Anleihen deutlich zurückgehen. "Der Markt hat mit vielen Problemen zu kämpfen", meint ein Marktteilnehmer und verweist auf den Handelsstreit. Zunächst warte der Markt auf den US-Arbeitsmarktbericht - der im Spannungsfeld zwischen Konjunktur sowie Lohnentwicklung gesehen wird und damit die Geldpolitik wieder in den Vordergrund schieben könnte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer kooperiert in Onkologie mit Forschungsklinik in Houston

Bayer arbeitet bei der Entwicklung neuartiger Krebstherapien künftig mit dem renommierten MD Anderson Cancer Center an der Universität Texas in Houston zusammen. Eine auf fünf Jahre angelegte Kooperationsvereinbarung unterstützt die frühe klinische Entwicklung ausgewählter Wirkstoffkandidaten von Bayer, wie der deutsche Pharmakonzern mitteilte.

Deutsche-Bank-Chef: Kein Zweifel an finanzieller Stärke

Der neue Deutsche-Bank-Chef versucht die Mitarbeiter nach mehreren Negativmeldungen zu beruhigen und unterstreicht die finanzielle Stärke des Instituts. Die Kredit- und Marktrisiken der Bank seien selten so gering gewesen, schreibt der seit April amtierende Christian Sewing CEO in einem Brief an die Beschäftigten. Deshalb seien auch Spekulationen darüber, dass aus der politischen Unsicherheit in Italien erhebliche Belastungen drohen könnten, "vollkommen unbegründet". "Auf Konzernebene steht unsere Finanzstärke außer Frage", so Sewing.

Deutscher Bank droht Kartellklage in Australien

Der Deutschen Bank könnte in Australien zusammen mit anderen Banken eine Kartelklage bevorstehen. Die Wettbewerbsaufsicht ACCC teilte am Freitag mit, dass voraussichtlich die Klage im Zusammenhang mit einer Platzierung von Aktien der ANZ eingereicht wird. Neben der Deutschen Bank nannte die Behörde die Citigroup und die Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

Grammer sagt Telefonkonferenz zur Übernahme kurzfristig ab

Der Autozulieferer Grammer hat kurzfristig die für Freitag angesetzte Telefonkonferenz abgesagt, auf der über die Übernahme durch den chinesischen Großaktionär informiert werden sollte. Einen Grund für die Entscheidung nannte das im SDAX notierte Unternehmen nicht. Bei Grammer war kurzfristig niemand für Nachfragen zu erreichen.

Starker Auftragseingang bei Ceotronics - Umsatz fällt

Die Ceotronics AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich mehr Aufträge eingefahren als im Vorjahr. Der Umsatz konnte davon jedoch nicht profitieren, da sich Auftragsvergaben verzögerten, und die Orders entsprechend zum Bilanzstichtag nicht mehr abgerechnet werden konnten. Der hohe Auftragsbestand werden den Umsatz im laufenden ersten Halbjahr des neuen Geschäftsjahres positiv beeinflussen, teilte Ceotronics mit. Die Aktie steigt am Mittag um mehr als 6 Prozent.

Deutsche Bahn will neue Züge für Milliarden kaufen - Presse

Um die ambitionierten Wachstumsziele im Fernverkehr zu stemmen, will die Deutsche Bahn ihr Beschaffungsprogramm ausweiten und unter anderem 18 weitere ICE4-Züge bestellen. Das geht nach Informationen des Handelsblattes aus Unterlagen für die Sitzung des Aufsichtsrates am 13. Juni hervor. Bahn-Chef Richard Lutz werde dort erläutern, wie er rund 200 Millionen Fernreisende jährlich auf die Schiene bringen will. Derzeit reichen die Zugkapazitäten des Staatskonzerns dafür nicht.

Gigaset mit sinkendem Umsatz und Gewinn - Prognose bestätigt

Belastet von einem weiter schwierigen Wettbewerbsumfeld in Europa hat Gigaset im ersten Quartal weniger umgesetzt und verdient. Trotz der schwächeren Entwicklung gibt sich das Unternehmen, das sich eigenen Angaben zufolge weiter in einer Transformation befindet, aber zuversichtlich. Den Ausblick für 2018 bestätigte der Anbieter von Kommunikationstechnologien.

IPO/Home24 will am 15. Juni an die Börse

Home24 plant seine Erstnotiz in zwei Wochen und gestaltet die Konditionen seines Börsengangs dabei so, dass dabei ein fixer Erlös von 150 Millionen Euro brutto erzielt wird. Insgesamt werden dazu bis zu knapp 7,7 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung angeboten. Voraussichtlich ab Montag und bis zum 13. Juni können sie in einer Preisspanne von 19,50 bis 24,50 Euro gezeichnet werden, wie der Möbel- und Einrichtungsversandhändler aus dem Rocket-Internet-Imperium mitteilte.

IPO/Erster Kurs STS 24,00 (Ausgabepreis: 24,00) Euro

In einem derzeit schwierigen Marktumfeld hat STS am Freitag den Sprung auf das Börsen-Parkett gewagt. Der erste Kurs der Aktie lag mit 24,00 Euro exakt auf dem Niveau des Ausgabepreises. Die Papiere gehen aktuell mit 24,10 Euro um, ein Plus von 0,4 Prozent. Bereits im Vorfeld hatte die Mutares AG bei ihrer Autozuliefer-Tochter Abstriche machen müssen. Die ursprünglich im Mai festgelegte Preisspanne lag noch bei 26 bis 32 Euro. Mutares sprach von einem "herausfordernden Marktumfeld".

Mutares will eigene Aktien für bis zu 3 Millionen Euro zurückkaufen

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will ab heute (Freitag) bis zum 15. Juli 2018 eigene Aktien im Wert von bis zu 3 Millionen Euro zurückkaufen. Die Ermächtigung zum Rückkauf von bis zu 283.019 Aktien wurde am 22. Mai von der Hauptversammlung eingeholt, wie das Unternehmen mitteilte. Weitere Details sollen im Laufe des Tages von der Mutares AG bekannt gegeben werden.

Fiat strebt konzerneigene Autofinanzierung für USA an - Kreise

Fiat Chrysler erwägt nach Angaben informierter Kreise den Aufbau einer konzerneigenen Finanzsparte im US-Geschäft. Mit einem solchen Schritt könnte der Automobilhersteller seinen US-Kunden erstmals nach einem Jahrzehnt wieder eine direkte Fahrzeugfinanzierung anbieten. Chrysler hatte seine Sparte Chrysler Financial 2009 nach dem Zusammenbruch des Konzerns im Zuge der Finanzkrise aufgegeben.

Aktivistischer Investor steigt bei Olympus ein

Die japanische Optik- und Feinmechanikgruppe Olympus Corp bekommt es mit einem aktivistischen Investor zu tun. Valueact Capital Management hat einen Anteil von 5 Prozent an dem Anbieter opto-digitaler Produkte erworben und setzt auf eine steigende Bewertung des Unternehmens an der Börse. Informierten Personen zufolge geht der Investor davon aus, dass das Olympus-Management grundsätzlich auf dem richtigen Weg sei, die Verkäufe und auch die Margen zu steigern. Aus diesem Grund, so die eingeweihten Personen, könnte das Unternehmen, das besonders für seine Kameras bekannt ist, an der Börse höher bewertet werden.

