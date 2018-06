Frankfurt - Der Euro hat am Freitag zugelegt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1710 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1699 Dollar festgesetzt.

Zum Franken hat die Gemeinschaftswährung im Gegensatz zum Vortag etwas verlorenes Terrain zurückgewonnen und konnte somit die Marke von 1,15 halten. Aktuell kostet ein Euro 1,1539 Franken. Der Dollar geht mit 0,9859 Franken um.

Unterstützung erhielt der Euro durch die Aussicht auf eine Regierung in Italien. Für Beruhigung unter Anlegern sorgte dabei vor allem die Vermeidung von Neuwahlen, von denen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...