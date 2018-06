Thema heute:

Knaus Tabbert ist auf der Erfolgsspur

Um zu wissen, dass der Markt von Wohnwagen und Wohnmobilen boomt, braucht mal eigentlich keine Geschäftszahlen, da reicht das gelegentliche Befahren einer Autobahn. Unternehmen sehen das natürlich völlig anders, da will man genau wissen, wohin die Reise geht. Schönes Wortspiel, oder?

Schaut man sich an, wohin die Reise bei Knaus Tabbert geht, dann ist man durchaus beeindruckt. Das Wachstumstempo des im niederbayerischen Jandelsbrunn beheimateten Unternehmens erinnert in der jüngeren Vergangenheit fast an ein Start-up Unternehmen. Wolfgang Speck, CEO von Knaus Tabbert.

Wolfgang Speck:

Start-up, gutes Stichwort, in der Tat, aber wir sind natürlich kein Start-up-Unternehmen sondern ein Unternehmen mit einer wirklich lange zurückreichenden Geschichte. Knaus Tabbert ist in den Sechzigerjahren entstanden, sind einzelne Marken entstanden, wie viele andere dort im Caravan-Markt. Aber in der Tat: Wir haben 2013 noch rund 250 Millionen Euro umgesetzt und dieses Jahr haben wir uns die Latte auf ein anderes Maß gelegt und da kommen wir auch drüber, nämlich 750 Millionen Euro Umsatz, das heißt, in den letzten paar Jahren heben wir den Umsatz in der Tat verdreifacht.

Um noch ein wenig bei Zahlen zu bleiben. 2017 konnte Knaus Tabbert einen Umsatz von über 590 Millionen Euro erzielen, d. h. mehr als 25 Prozent Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig wurde der Absatz mit knapp 21 000 verkauften Einheiten um mehr als 25 Prozent gesteigert.



Wolfgang Speck:

Ja, wir wollen nachlegen, ich habe die eine Umsatzgröße genannt, die 750 Millionen Euro, die wir für 2018 angepeilt haben. Wir wachsen im Moment fast doppelt so stark wie der der Markt, der Caravanmarkt insgesamt wächst. Wir haben eine tolle, sehr attraktive Produktfamilie, wir haben Marken im Portfolio wie Knaus, Tabbert, Weinsberg, T@, Morelo und auch RENT AND TRAVEL als Vermietmarke, die eine gute Basis finden. Wir sind stark in allen drei Produktsegmenten - Wohnwagen, Reisemobil und Kastenwagen - neudeutsch CUV. Insofern, wenn wir nach vorne blicken: Ja, wir haben noch mehr im Köcher und insofoern peilen wir für 2022 auch die Umsatzmilliarde an und sind aus heutige Sicht ganz zuversichtlich - auch aufgrund der Marktgegebenheit, die wir sehen - dass wir uns auch hinbewegen werden.

Wer sich die 2019er Modelle des Unternehmens mal genauer anschaut, der wird diese Zuversicht teilen. Hier wurde soviel überarbeitet und neu konzipiert, dass man davon ausgehen kann, dass die Fahrzeuge auch künftig weggehen werden wir warme Semmeln. Oder wie Laugenbrezen, wie man vermutlich in Bayern sagen würde.

