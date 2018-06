Wien (www.aktiencheck.de) - Im ersten Quartal 2018 blieb das BIP-Wachstum in der Eurozone deutlich hinter der Dynamik der Vorquartale zurück. Dies dürfte zum Teil temporären Effekten geschuldet sein (Wetter, Grippewelle), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Allerdings sei auch in Zukunft nicht zu erwarten, dass die Wirtschaft zur Dynamik des Jahres 2017 zurückehren werde. Die Analysten der RBI gehen zwar von einem fortge ...

