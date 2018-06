... zweistellig ein. Die Abhängigkeit von Apple kommt den Chiphersteller Dialog Semiconductor teuer zu stehen. Der iPhone-Hersteller hat inzwischen einen zweiten Lieferanten gefunden und benötigt weniger Power-Management-Chips von Dialog. Die Aktie brach daraufhin heute im frühen Handel um zeitweise bis zu 17 Prozent ein. Damit erreichte der TecDax-Titel den tiefsten Stand seit Anfang 2014. Die Maßnahme von Apple war zwar nicht überraschend, allerdings haben viele Marktteilnehmer damit erst später gerechnet. Die Aufträge von Apple generieren zwei Drittel des Umsatzes von Dialog Semiconductor.



Am Donnerstagabend hatte der Chiphersteller mitgeteilt, dass der Umsatz im laufenden Jahr um 5 Prozent sinken dürfte. Dialog-Chef Jalal Bagherli stellte dennoch höhere Umsätze als im Vorjahr in Aussicht. Inzwischen gibt es am Markt auch Spekulationen, dass Apple einen Schritt weiter gehen könnte und selber in die Produktion von Power-Management-Chips einsteigt. Das wäre natürlich ein noch schwerwiegenderer Tiefschlag für Dialog Semiconductor.



