München (ots) - Wie die Frühlings-Temperaturen, steigen bei TELE 5 auch die Marktanteile: Nach bestem März-Start, dem besten März, freuen wir uns heute über den besten Mai seit Senderbestehen.



Soo ist's recht: Zur besten Sendezeit, zwischen 20:00 und 23:00 Uhr entschieden sich durchschnittlich 1,8% der Zuschauer für TELE 5, in der Zeitschiene 20:00 bis 01:00 Uhr sogar 1,9%.



Filme wie "Red Heat" mit 4,3% Marktanteil, "Seraphim Falls" mit 3,2%, "Stephen Kings Kinder des Zorns" mit 3,0%, "Schattenkrieger - The Shadow Cabal" mit 2,9% oder der russische Blockbuster "Guardians" aus der Reihe Ostblockbuster mit 2,8% und nicht zuletzt die beiden Teile von "Last Impact - Der Einschlag" mit 3,3% und 3,8% belegen einmal mehr, dass kuratiertes Programm wirkt.



Anders ist besser. Aus Liebe zum Film!



*Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope; Angaben bezogen auf Zuschauer 30-64 Jahre, sofern nicht anders angegeben. Informationen und Bilder zum Programm unter www.tele5.de/presse in der Presselounge.



TELE 5 auf einen Blick: www.tele5.de TELE 5 auf Facebook: www.facebook.com/tele5.de



OTS: Tele 5 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43455 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43455.rss2



Pressekontakt: TELE 5 Nico Wirtz Leiter Kommunikation Tel.: +49 (89) 649568-176 nico.wirtz@tele5.de