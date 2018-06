Facebook-Hauptversammlungen waren in den vergangenen Jahren eher langweilig. Doch diesmal regt der Datenskandal die Anleger auf.

Die Folgen des Datenskandals bei Facebook haben in diesem Jahr für eine turbulentere Hauptversammlung des weltgrößten sozialen Netzwerks gesorgt. So musste eine Aktionärin den Saal verlassen, weil sie in Zwischenrufen verlangte, Facebook-Gründer und Chef Mark Zuckerberg die Wiederwahl in den Verwaltungsrat zu verweigern.

Ein weiterer Aktionär forderte, die Aktien mit mehr Stimmrechten abzuschaffen, die Zuckerberg die Kontrolle über das Unternehmen sichern. Mit den aktuellen Machtverhältnissen drohe Facebook zu einer "unternehmerischen Diktatur" zu werden, warnte er am Donnerstag.

Es gab auch direkte Kritik am Datenleck, bei dem die Firma Cambridge Analytica an Informationen von Millionen Facebook-Nutzern gelangte. Eine Vertreterin des Investors NorthStar Asset Management sagte, dass mit diesem Datenskandal Menschenrechte verletzt wurden.

Sie argumentierte, dass der Datenskandal durch Firmenchef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...