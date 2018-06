Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Industrie-PMI sinkt auf 55,5 Punkte

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Euroraums ist im Mai wie erwartet langsamer als zuvor gestiegen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) sank in zweiter Veröffentlichung auf 55,5 (April: 56,2) Punkte, womit der Wert der ersten Veröffentlichung erwartungsgemäß bestätigt wurde. Laut IHS Markit verringerten sich im Mai nicht nur die Zuwächse bei Produktion und Auftragseingang, sondern auch bei Auftragsbeständen und Beschäftigung. Einkaufs- und Verkaufspreise stiegen.

Deutscher Industrie-PMI sinkt im Mai auf 56,9 Punkte

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Mai langsamer als zuvor gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) sank in zweiter Veröffentlichung auf 56,9 (April: 58,1) Punkte. In erster Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostiziert hatten, war ein Wert von 56,8 genannt worden. IHS Markit sprach von einer "spürbaren Abkühlung in der deutschen Industrie.

Britischer Industrie-PMI steigt im Mai unerwartet

Das Aktivitätswachstum des verarbeitenden Gewerbes Großbritanniens hat sich im Mai unerwartet beschleunigt. Der von IHS Markit und Cips in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 54,4 (April: 53,9) Punkte. Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 53,5 prognostiziert. Ein Wachstum des Sektors wird oberhalb von 50 Punkten angezeigt. Laut der Umfrage verstärkte sich das Produktionswachstum, und die Auftragseingänge entwickelten sich solide.

Türkische Industrie leidet unter weniger Aufträgen und Wechselkurs

Die türkische Industrie leidet laut der jüngsten Einkaufsmanagerumfrage der Handelskammer Istanbul unter sinkenden Auftragseingängen und dem ungünstigen Wechselkurs der Lira. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank im Mai auf 46,4 (April: 48,9) Punkte. Wichtigster Grund dafür waren sinkende Auftragseingänge. Zudem nahm der Inflationsdruck zu, was am unvorteilhaften Wechselkurs der Lira lag. Die türkische Landeswährung hat seit Jahresbeginn gegenüber dem US-Dollar 20 Prozent an Wert verloren und gegenüber dem Euro 17 Prozent.

Draghi am Montag zu Gespräch bei Merkel

Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, wird am Montag ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt in Berlin führen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz an. Beide tauschten sich "unregelmäßig zu aktuellen Fragen der Eurozone" aus. Dabei lägen die "aktuellen Themen der Eurozone auf dem Tisch", sagte er auf die Frage, ob auch über die Entwicklung in Draghis Heimatland Italien gesprochen werde. Seibert widersprach aber dem Eindruck, das Treffen finde besonders deshalb statt. "Das ist ein ganz normaler Vorgang, den wir immer wieder einmal haben."

Ausschussvorsitzender Lange: EU wird im Zollstreit nicht eskalieren

Die Gegenmaßnahmen der Europäischen Union auf die seit Freitag geltenden US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium werden nach Angaben des SPD-Europaabgeordneten Bernd Lange nur rund die Hälfte von deren Volumens umfassen. "Wir wollen die rote Karte zeigen und wir werden nicht eskalieren", sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlaments im RBB.

DIHK warnt vor weitreichenden wirtschaftlichen Folgen im Handelsstreit

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat nach dem Inkrafttreten von US-Zöllen auf Stahl und Aluminium auch aus der Europäischen Union vor weitreichenden wirtschaftlichen Folgen gewarnt. Wenn man im Zeitalter sich vernetzender Produktionssysteme "Instrumente aus dem 19. Jahrhundert wieder aus der Mottenkiste zieht", dann könne das die Konjunktur in Mitleidenschaft zu ziehen und perspektivisch den Welthandel insgesamt, sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Volker Treier am Freitag im ARD-Morgenmagazin.

Ifo-Experte: WTO-Regeln müssen eingehalten werden

Aus Sicht des Handelsexperten des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Gabriel Felbermayr, täte Europa gut daran, die Einhaltung der Regeln der Welthandelsorganisation WTO mit Nachdruck einzufordern. "Sonst fällt es dem US-Präsidenten allzu leicht, auch andere Produkte ins Visier zu nehmen, und es könnte weltweit Nachahmer geben", warnte er angesichts der jetzt verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium.

IMK-Volkswirt: Strafzölle schadeten USA mehr als Europa

Die nun beschlossenen Strafzölle würden den USA mehr schaden als Europa, betont Volkswirt Gustav Horn von Institut für Makroökonomie und Konjunturforschung (IMK). Denn dort sei der Sektor, der Stahl und Aluminium verarbeite, wesentlich größer als der, der die Metalle produziere. Er mahnte an, den Streit nicht eskalieren zu lassen.

Verstärkte Kontrollen an deutsch-österreichischer Grenze

Im Kampf gegen illegale Einwanderung und Kriminalität kontrollieren deutsche und österreichische Behörden seit Freitag verstärkt an den Grenzen. Erstmals sind in Dreierstreifen jeweils ein österreichischer und ein deutscher Bundespolizist sowie ein bayerischer Landespolizist im Grenzgebiet im Einsatz, wie die Bundespolizeidirektion München mitteilte. Kontrolliert wird auf Straßen und in Zügen, besonderes Augenmerk liegt auf Güterzügen. Diese werden an der Kontrollstelle Seehof am Brenner überprüft.

Seibert: Werden offen auf neue italienische Regierung zugehen

Die Bundesregierung hat betont, dass sie eine gute Zusammenarbeit mit der neuen italienischen Regierung anstrebe. "Wir warten die Regierungsbildung in Italien ab, und wir werden offen auf diese neue Regierung zugehen und natürlich alles daran setzen, dass es zu einer guten Zusammenarbeit kommt, wie es den engen deutsch-italienischen Beziehungen entspricht", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Rajoy gesteht Niederlage kurz vor Misstrauensvotum in Madrid ein

Kurz vor dem Misstrauensvotum im spanischen Parlament hat Ministerpräsident Mariano Rajoy seine Niederlage eingestanden. "Das Misstrauensvotum wird wahrscheinlich angenommen, was bedeutet, dass Pedro Sánchez neuer Ministerpräsident werden wird", sagte Rajoy am Freitag vor den Abgeordneten in Madrid. Sánchez, Chef der oppositionellen Sozialdemokraten (PSOE), hatte das Misstrauensvotum angestrengt und am Donnerstag dem Vernehmen nach die nötige Mehrheit für eine Absetzung des Konservativen Rajoy zusammenbekommen.

Rajoy vom Parlament in Madrid gestürzt und durch Sánchez ersetzt

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy ist vom Parlament gestürzt und durch den Chef der oppositionellen Sozialdemokraten (PSOE), Pedro Sánchez, ersetzt worden. Bei dem Misstrauensvotum sprachen sich am Freitag 180 von 350 Abgeordneten gegen den konservativen Rajoy aus. Sánchez hatte den Misstrauensantrag gestellt, nachdem ein Gericht zahlreiche ehemals führende Vertreter von Rajoys Volkspartei (PP) wegen Korruption zu langjährigen Haftstrafen verurteilt hatte.

Bundesregierung hofft auf stabile Regierung in Madrid

Die Bundesregierung hat der neuen spanischen Regierung eine "enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit" angeboten. "Es ist klar, dass wir als enger Partner auf eine stabile Regierung in Madrid hoffen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Zugleich dankte er dem kurz zuvor in Madrid abgesetzten Ministerpräsidenten Mariano Rajoy. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe "sehr gerne und gut" mit Rajoy zusammengearbeitet.

Madrid macht Weg für Amtsantritt katalanischer Regionalregierung frei

Die spanische Zentralregierung hat den Weg für einen Amtsantritt der neuen katalanischen Regionalregierung frei gemacht. Die von Regionalpräsident Quim Torra überarbeitete Kabinettsliste wurde am Freitag im Amtsblatt Kataloniens veröffentlicht.

Nord- und Südkorea setzen bilaterale Gespräche fort

Ranghohe Vertreter Nord- und Südkoreas haben am Freitag ihre diplomatischen Gespräche über eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen wieder aufgenommen. "Wir werden über Wege diskutieren, die von den beiden Führern getroffenen Vereinbarungen sinnvoll und reibungslos umzusetzen", sagte der südkoreanische Wiedervereinigungsminister Cho Myoung Gyon, bevor er sich zu den Gesprächen im Grenzort Panmunjom begab.

Neuregelung der Kassenbeiträge schon kommende Woche im Kabinett

Die von der SPD in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzte Rückkehr zu paritätischen Beiträgen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Krankenversicherung soll nach Angaben von SPD-Chefin Andrea Nahles schon in der kommenden Woche vom Bundeskabinett verabschiedet werden.

