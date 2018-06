Porsche muss den Verkauf von Neuwagen wegen der neuen Abgasmesszyklen drosseln. "Es kommt vorübergehend zu einem eingeschränkten Angebot", sagte ein Sprecher am Freitag in Stuttgart. "Aber wir stellen nicht den Verkauf von Neuwagen ein." Die FAZ hatte zuvor online berichtet, Porsche verkaufe in Europa keine neuen Autos mehr.

