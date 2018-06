Kryptowährungen kennt nahezu jeder. Aufgrund exorbitanter Kursentwicklungen und der weltweiten Bedeutung von Bitcoins, Ripple und Co sind Informationen über das digitale Geld fast täglich auf den Newsseiten im Internet zu lesen. Wir sind der Frage nachgegangen, was sich eigentlich in technischer Sicht hinter den auch als Kryptos bezeichneten Währungen verbirgt. Alles Wissenswerte zum Thema ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...