Das Besucherinteresse nahm damit gegenüber dem Vorjahr (61.612 Besucher) um 13,9 % auf 70.202 zu. Zugleich wuchs die Ausstellungsfläche von 106.800 qm auf 116.000 qm, also um 8,6 %. Die Zahl der Aussteller legte nur leicht auf 1.300 (2017: 1.289) zu. Veranstalter der dreitägigen Messe vom 22. bis 24. Mai 2018 waren die Messe Frankfurt (Shanghai) Co Ltd. und Beijing B&D Tiger Exhibition Co Ltd. In diesem Jahr kamen zwei neue Hallen ...

