Die Plasmatechnologie verbucht in den letzten Jahren ein großes Wachstum in den Bereichen der Medizintechnik. Instrumente sterilisieren sowie Implantate, Spritzen oder Verpackungen beschichten sind nur einige Anwendungsbeispiele. Unter den Begriff Plasmamedizin fallen mittlerweile alle Anwendungen von Plasmen für therapeutische Zwecke. Entsprechende Geräte sind seit einigen Jahren als Plasma-Medizinprodukte zugelassen und auf dem Markt erhältlich. In diesem Rahmen wird derzeit bei Spritzen, (Insulin-) Kartuschen und Packmitteln angestrebt, den Glaskörper durch Kunststoff zu substituieren, was jedoch aufgrund der verständlicherweise zurückhaltenden Einstellung gegenüber neuen Materialien bei Pharmaverpackungen nur langsam voran geht. Denn laut Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) gehören Verpackungsfehler und mechanische Defekte immer noch zu den am häufigsten gemeldeten Qualitätsmängeln, die unter Verwendung von Kunststoffen weitgehend vermieden werden können.

Allerdings besitzen Kunststoffe im Vergleich zu Glas deutlich geringere Barriereeigenschaften gegen eintretenden Sauerstoff, was zu einer verringerten Haltbarkeit und zu einer Konzentrationsreduzierung des Medikaments führen kann. Hier bietet die plasmagestützte chemische Gasphasenabscheidung (engl.: plasma enhanced chemical vapour deposition, PECVD) eine mögliche Lösung, mit der bei niedrigen Drücken eine dünne Beschichtung auf den Kunststoff aufgebracht wird. Diese meist glasähnlichen Funktionsschichten bieten eine hervorragende Barrierewirkung und die Möglichkeit, die Oberflächentopographie in gewissen Bereichen einzustellen. Die Einkapselung im Kunststoff und ein mehrlagiger Schichtaufbau mit "Pufferschichten" schützt die Schicht vor Bruch durch Erschütterung. Aufgrund der äußerst geringen Dicke der Beschichtung von meist wenigen zehn Nanometern bleibt das Kunststoffprodukt zudem recyclebar. Im Folgenden sind einige Problemstellungen, welche durch den Einsatz einer Kunststoffspritze in Kombination mit einer dünnen Funktionsschicht adressiert werden können, kurz dargestellt:

Vermeidung von mechanischen ...

