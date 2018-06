Die Regierungen von Russland und der Ukraine reden wieder miteinander. Deutschland spielt bei den Gesprächen eine besondere Rolle.

Nach mehr als 16 Monaten Stillstand werden am 11. Juni die Gespräche zwischen den Regierungen Russlands und der Ukraine über eine Konfliktlösung in der Ostukraine wieder aufgenommen. Sie finden auf Ebene der Außenminister im sogenannten Normandie-Format mit Deutschland und Frankreich als Vermittler in Berlin statt.

Das gaben Bundesaußenminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...