... Druck. Deutschlands größte Bank kommt einfach nicht zur Ruhe. Ein Bericht des "Wall Street Journals" ließ gestern den Kurs der Deutsche Bank-Aktie um satte 7,14 Prozent auf 9,15 Euro einbrechen. In einem schwachen Marktumfeld war die Deutsche Bank mit Abstand schlechtester Wert im Dax. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider berichtet hatte, stufte die US-Notenbank Fed das amerikanische Geschäft der Deutschen Bank bereits vor einem Jahr als "in schwierigem Zustand" ein.



Diese negative Einstufung dürfte auch erklären, weshalb der neue Vorstandschef Christian Sewing erst jüngst verkündete, das Investmentbanking der Deutschen Bank weiter einzudampfen. Wie das "Wall Street Journal" weiter berichtete, ist der sogenannte "Troubled Condition"-Status eine der schwächsten Bewertungen, die die Fed als Aufsichtsbehörde über die Großbanken vergibt. Daraufhin habe die Deutsche Bank wichtige Personalentscheidungen zu US-Managern mit der Notenbank abstimmen müssen. Die Fed wollte sich laut der Zeitung nicht zu dem Bericht äußern.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Tagesdienst. Falls Sie diese nicht abonniert haben, lesen Sie sie bitte im Einzelabruf bei unserem Partner www.BoersenKiosk.de oder oder in unserer neuen BerneckerBK App (IOS). Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info