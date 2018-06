Basel (awp) - Der Pharmakonzern Novartis hat den im vergangenen März angekündigten Verkauf des Anteils am Joint-Venture mit GlaxoSmithKline (GSK) abgeschlossen. Die Devestition des Anteils am Gemeinschaftsunternehmen im Bereich Consumer Healthcare für 13 Milliarden US-Dollar sei vollzogen worden, teilt das Unternehmen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...