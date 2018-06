Mit der neuen Strategie will Deutschland zu den Weltmarktführern gehören. Dazu zählen derzeit vor allem China und die USA.

Die Bundesregierung will nach Angaben aus dem Kanzleramt noch vor der Sommerpause Eckpunkte für eine nationale Strategie zur Künstlichen Intelligenz (KI) verabschieden. Die Strategie in diesem als strategisch erachteten Teil der Technologiepolitik solle im Herbst beschlossen werden, hieß es am Freitag.

Am Dienstag hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit mehreren Ministern sowie KI-Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft im Kanzleramt getroffen. ...

