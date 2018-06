BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat vor einer Verschlechterung der Bedingungen für deutsche Unternehmen in Spanien durch den Machtwechsel in Spanien gewarnt. "Für die deutschen Unternehmen ist die erneute politische Krise in Spanien Grund für Kopfzerbrechen", erklärte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.

Nach den Fortschritten beim Konflikt mit der Regionalregierung in Katalonien steige nun die Unsicherheit wieder. Hart erarbeitete Erfolge durch die Reformen der letzten Jahre in Spanien könnten auf dem Spiel stehen. Das Land habe sich erstaunlich gut aus der Wirtschaftskrise herausgearbeitet. "Die spanische Wirtschaft wächst robust, der private Konsum steigt und die Arbeitslosigkeit sinkt", betonte Treier. Das wirke sich positiv auf die deutsch-spanischen Wirtschaftsbeziehungen aus.

2017 stieg das bilaterale Handelsvolumen laut DIHK um 9 Prozent auf 75 Milliarden Euro. Die in Spanien aktiven deutschen Unternehmen hätten in einer jüngsten Umfrage der Auslandshandelskammer Spanien von guten Geschäftsaussichten und expansiven Investitionsplänen berichtet.

Die Bundesregierung bot der neuen spanischen Regierung unterdessen eine "enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit" an. "Es ist klar, dass wir als enger Partner auf eine stabile Regierung in Madrid hoffen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Zugleich dankte er dem kurz zuvor in Madrid abgesetzten Ministerpräsidenten Mariano Rajoy, mit dem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "über Jahre sehr gut und gerne" zusammengearbeitet habe.

Das Parlament in Madrid hatte Rajoy am Freitag in einem Misstrauensvotum das Vertrauen entzogen und den Sozialisten Pedro Sanchez zum neuen Regierungschef gewählt.

