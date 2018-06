Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Seit Generationen kaufen die Deutschen im Kaufhof ein. Doch das Versprechen der Warenhauskette, "Alles unter einem Dach", hat in Zeiten zunehmender Online-Konkurrenz an Zugkraft eingebüßt. "ZDFzeit" schildert am Dienstag, 5. Juni 2018, 20.15 Uhr, "Die Kaufhof-Story" und unterzieht das Warenhaus dem Qualitäts-Check. Das Unternehmen verspricht Einkaufserlebnisse, Top-Qualität und Niedrig-Preise. Es hat sein Online-Angebot ausgebaut, um die Anpassung ans Digital-Zeitalter zu schaffen. "ZDFzeit" prüft Preise, Qualität und Service.



Als 1879 der damals 30-jährige jüdische Kaufmann Leonhard Tietz in Stralsund sein kleines Textilgeschäft eröffnete, setzte er neue Standards: Ein garantiertes Umtauschrecht und fixe Preise - die Kunden mussten nicht mehr handeln. Rund 140 Jahre später will sich Kaufhof auf alte Stärken besinnen. Testeinkäufe zeigen, wo das Unternehmen im Vergleich zu Online-Anbietern und anderen Konkurrenten preislich steht.



Exzellente Beratung kann ein wichtiger Vorteil der Warenhäuser gegenüber dem Onlinehandel sein. Doch nutzt Kaufhof das? Drei Testerinnen fordern die Stilsicherheit der Verkäuferinnen heraus: Es gilt ein schickes Outfit auszusuchen, das den Empfehlungen einer Stilberaterin entspricht.



Neben Preis, Service und Qualität will Kaufhof verstärkt auf das sinnliche Einkaufserlebnis setzen, das nur die Realität bieten kann. Kann Kaufhof diese Ansprüche umsetzen?



Und wie verhält sich das Unternehmen den Mitarbeitern gegenüber? Seit der Übernahme durch die kanadische Warenhauskette Hudson's Bay Company rumort es im Betrieb - Stellen sollen gestrichen und Löhne gekürzt werden.



https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzeit-die-kaufhof-story/



http://zeit.zdf.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeit



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121