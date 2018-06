Hier geht's zum Video

Einfach, schnell, direkt, immer auf den Punkt - das ist der Börsenpunk. Jochen Kauper analysiert, kritisiert, polarisiert. Der Börsenpunk setzt auf die Aktien, die jetzt wichtig sind. In dieser Ausgabe des Börsenpunks geht es um "Urlaubsaktien". Also beispielsweise um Aktien von Unternehmen wie TripAdvisor oder Ctrip. Wie man von diesen profitieren kann, erfahren Sie hier von Jochen Kauper. Zudem blickt der Börsenpunk auf Aktien von Wettanbietern. In den USA wurde das Sportwettenverbot gekippt. Dadurch hat sich für Unternehmen wie William Hill ein großer, neuer Markt erschlossen.