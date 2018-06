Unter "Moos machen mit Zertis" findet man das grosse PDF zum Zertifikate Award Austria. Wir stellen hier im gabb jene Zertifikate, die unsere 7 Partner "Die Glorreichen Sieben" einreichten, vor und bringen die aktuellen Kurse dazu. Aus der Kategorie "Discount-Zertifikate & Aktienanleihen": 15.525 Discount-Zertifikate und 29.868 Aktienanleihen hat BNP Paribas zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassen. Als wichtigste Emission in dieser Kategorie nennt der Emittent ein Discount-Zertifikat auf Wirecard (ISIN DE000PP3Z6T5). Als Basiswert wohl eine der attraktivsten Aktien der vergangenen Monate. Hohe Volatilität in der Aktie ergibt attraktive Konditionen im Discount-Zertifikat. 7 Prozent Rendite selbst dann, wenn die Aktie in einem Jahr 30 Prozent fallen sollte. Größtes...

Den vollständigen Artikel lesen ...