Winterthur - Gestern und vorgestern gingen in Teilen der Schweiz heftige Gewitter nieder, die Überschwemmungen und teilweise Hagel brachten. Besonders stark betroffen waren die Kantone Zürich und Aargau. Die AXA rechnet insgesamt mit 1'700 Schadenmeldungen. Die Schadensumme für die Unwetter beläuft sich nach heutiger Schätzung auf rund 6,75 Millionen Franken.

Am 30. und 31. Mai 2018 zogen heftige Unwetter über Teile der Schweiz hinweg und brachten insbesondere in den Kantonen Zürich und Aargau neben Überschwemmungen vereinzelt auch Hagel. Die grossen Wassermassen überschwemmten zahlreiche Keller, Tiefgaragen und andere Räume in Untergeschossen. Der Hagel beschädigte Fahrzeuge und Fassaden und verstopfte Abflüsse. Nach ersten Schätzungen der AXA haben die Unwetter bei ihren Kunden ...

