Die Wall Street dürfte sich am Freitag ein Stück weit von ihren Vortagesverlusten erholen. Nachdem am Donnerstag noch Sorgen vor einem sich wieder verschärfenden Handelskonflikt zwischen den USA und anderen Ländern die Agenda bestimmt hatten, richten sich die Augen der Anleger nun auf die neuesten Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine dreiviertel Stunde vor dem Start 0,46 Prozent höher bei 24 527 Punkten. Die US-Wirtschaft hatte im Mai mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Zudem stiegen die Löhne und Gehälter stärker als gedacht. Die Lohnentwicklung, die seit längerem trotz einer robusten Konjunktur vergleichsweise schwach ausfällt, spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der Notenbank.

Auf Unternehmensseite stehen eine Reihe von Einzelhändlern im Fokus. So überraschte die Textilhandelskette Abercrombie & Fitch mit ihrem Umsatz im ersten Quartal positiv, was die Aktien im vorbörslichen US-Handel um 6,5 Prozent in die Höhe schnellen ließ.

Die auf Fitnessbekleidung spezialisierte Kette Lululemon Athletica hatte beim Gewinn die Markterwartung übertroffen und zudem einen unerwartet positiven Ausblick präsentiert. Damit zogen die Anteilsscheine vorbörslich um mehr als 7 Prozent an.

Der Ausblick von Big Lots aber enttäuscht. Für die Papiere des auf Möbel und Einrichtungsgegenstände spezialisierte Einzelhändlers ging es daraufhin vorbörslich um rund 8 Prozent in den Keller. Überraschend schwache Umsätze ließen die Aktien des Discounters Costco Wholesale um rund 2 Prozent absacken.

Außerhalb der Einzelhandelsbranche zogen die Anteilsscheine von Zuora vorbörslich um rund 8 Prozent an. Der erst Mitte April an die Börse gegangene Cloud-Anbieter hatte die Anleger sowohl mit seinen Geschäftszahlen als auch mit dem Ausblick überzeugt./la/jha/

