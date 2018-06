Ziel des von Metsä Board initiierten Wettbewerbs "Better with Less - Design Challenge" war die Entwicklung neuer umweltfreundlicher und funktionaler Konzepte für die weltweit am häufigsten genutzten Verpackungsarten mit den größten Wachstumsraten. Designer aus der ganzen Welt ließen sich durch den im November 2017 ausgerufenen Wettbewerb inspirieren - insgesamt wurden 302 Entwurfskonzepte aus 38 verschiedenen Ländern eingereicht. Zur internationalen Wettbewerbsjury gehörten namhafte Verpackungsdesign-Experten aus den Bereichen Verpackung, Design, Branchenstrategie und Innovation.

Das Siegerkonzept "Stretching Inner Part" wurde in der Kategorie E-Commerce eingereicht. Es handelt sich um einen Einsatz für Wellpappe-Kartons, der beim Verpacken unterschiedlich großer Produkte eine Luftpolsterfolie überflüssig macht. Das vielseitige Produkt eignet sich auch zum Verpacken mehrerer Einzelteile und sorgt beim Transport für einen festen Sitz. Numminen erhält für sein Konzept den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis.

"Das Siegerkonzept ...

Den vollständigen Artikel lesen ...