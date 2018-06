Die Bundesregierung will bis Herbst eine Strategie zur Förderung künstlicher Intelligenz (KI) entwickeln, mit der sie zur Konkurrenz in den USA und China aufholen will. Wie es am Freitag aus Regierungskreisen hieß, ist für Deutschland vor allem wichtig, diese Schlüsseltechnologie der kommenden Jahre auch für mittelständische Unternehmen nutzbar zu machen.

Bei der Strategie gehe es unter anderem darum, Fachkräfte zu gewinnen und in Deutschland zu halten. Für junge, innovative Unternehmen sei wichtig, die Startup-Kultur in Deutschland zu verbessern. Zudem müssten Forschung und Wirtschaft mehr und besser miteinander verzahnt werden. Hier stehe man vor allem in Konkurrenz mit den USA und China.

Für große Konzerne sei der Einsatz machbar. Doch selbst für einen relativ großen Mittelständler mit etwa 2000 Beschäftigten sei künstliche Intelligenz extrem aufwendig und teuer, hieß es. Für den Einsatz künstlicher Intelligenz sind große Datenmengen erforderlich, etwa bei einem autonom fahrenden Auto oder bei anderen Technologien wie Sprachassistenten.

Der Umgang mit Big Data in Deutschland und Europa sei ein anderer als in China und den USA. Das Geschäftsmodell von Google funktioniere nur, weil die Daten personalisiert seien. In der Gesundheitsversorgung in Deutschland etwa würden die Patientendaten aber anonymisiert. Je mehr Röntgenbilder beispielsweise so mit künstlicher Intelligenz verarbeitet werden können, umso besser werde mit der Zeit die Diagnose bei Krebs oder anderen Krankheiten durch die Maschine.

Bundeskanzlerin Angela Merkel war in der vergangenen Woche in China und besuchte dabei den High-Tech-Standort Shenzhen im Süden. Am Dienstagabend hatte sie mit Fachleuten der Branche im Kanzleramt beraten.

Die Vorgängerregierungen hatten immer wieder Anläufe unternommen, das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz voranzubringen. Doch die Erfolge blieben überschaubar. Kritisiert wurde immer wieder, dass die Zuständigkeiten für die Digitalisierung auf mehrere Ressorts verteilt sind - etwa im Verkehrs-, Wirtschafts-, Gesundheits- und im Arbeitsministerium.

Gerade die absehbaren Veränderungen in der Wirtschaft und damit in der Arbeitswelt könnten konfliktträchtig werden, hieß es weiter. Nach Studien kommen zwei Drittel der Arbeitskräfte mit den Veränderungen am Arbeitsplatz sehr gut zurecht. Für das restliche Drittel könnten solche Veränderungen mit einem Einkommensverlust und einem sozialen Abstieg verbunden sein. Hier stelle sich die Frage, wie der Mehrwert durch künstliche Intelligenz neu verteilt werden könne, hieß es.

Die strategische Ausrichtung in Sachen künstliche Intelligenz brauche also einen ganzheitlichen Ansatz, der auch den Datenschutz mit einschließe. Forschung und Ethikfragen müssten parallel im Auge behalten werden. Das Fördervolumen liegt den Angaben zufolge derzeit bei geschätzten 100 bis 300 Millionen Euro. Geplant sei in den nächsten Jahren eine Aufstockung auf bis zu 1,8 Milliarden Euro, weit weniger als in China oder den USA./rm/DP/jha

AXC0198 2018-06-01/15:04