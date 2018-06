Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die indische Notenbank entscheidet am Mittwoch über ihre Geldpolitik, so die Analysten der DekaBank. Die Währungshüter hätten die Märkte in den vergangenen Monaten bereits darauf vorbereitet, dass der nächste Leitzinsschritt eine Anhebung sein werde. Für höhere Zinsen spreche vor allem die Preisentwicklung: Die Inflationsrate sei im April von 4,3% auf 4,6% gestiegen und liege damit über dem Inflationsziel von 4%. Die ...

