Erleichtert haben Investoren am Freitag auf die kurz bevorstehende Regierungsbildung in Italien reagiert. Auch am deutschen Aktienmarkt setzte sich eine zunehmend freundliche Stimmung durch. Der Dax kletterte am frühen Nachmittag um 1,22 Prozent auf 12 759,24 Zähler. Im Verlauf dieser Woche hat der Dax jedoch um 1,4 Prozent nachgegeben.

