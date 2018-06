Die Große Koalition ringt um die Beschleunigung von Asylverfahren. Bayerns Ministerpräsident Söder denkt derweil über Alternativen nach.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Bundesregierung aufgefordert, die Abweisung von Asylbewerbern an der deutschen Grenze zu prüfen. Söder bekräftigte, alle Bundesländer müssten sich an der Einrichtung der geplanten Ankerzentren beteiligen, um Abschiebungen zu beschleunigen.

Sollte dies nicht geschehen, "dann müssen wir an der Grenze auch selbst zurückweisen können", sagte er der "Welt". "Dem Großteil der Bevölkerung in Deutschland wäre es sicherlich lieber, illegale Zuwanderung gleich an der Grenze zurückzuweisen". Deutschland brauche einen Plan B: "Wir brauchen ein vorausschauendes Reaktionsmanagement."

Die Einrichtung von zentralen Ankunfts-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen (Abkürzung: Anker) ist ein zentraler Baustein der Asylpolitik des Bundesinnenministers und CSU-Chefs Horst Seehofer. Er will bis September bundesweit ...

