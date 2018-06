BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat dem Autokonzern Daimler einem Magazinbericht zufolge ein Ordnungsgeld von bis zu 3,75 Milliarden Euro wegen angeblicher Manipulationen bei Dieselmotoren angedroht. Beim Treffen mit Daimler-Chef Dieter Zetsche vergangenen Montag äußerte Scheuer den Verdacht, dass in 750.000 Mercedes-Fahrzeugen ein unzulässiges Abgasreinigungssystem eingebaut sei, wie der Spiegel berichtet. Scheuer habe pro Fahrzeug einen Betrag von bis zu 5.000 Euro ins Spiel gebracht.

Daimler erklärte auf Anfrage, über das beim Verkehrsministerium geführte Gespräch Vertraulichkeit vereinbart zu haben. "Wir werden auch die Spekulationen des Spiegels nicht kommentieren", so Daimler-Kommunikationschef Jörg Howe.

Beim Ministerium war kurzfristig niemand für einen Kommentar zu erreichen.

Das dem Verkehrsministerium unterstellte Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hatte vergangene Woche einen amtlichen Rückruf von 4.900 Mercedes-Transportern des Typs Vito angeordnet. Die Beamten wollen eine unzulässige Abschalteinrichtung der Abgasreinigung gefunden haben. Sie sorgt dafür, dass nicht genügend Harnstoff in die Abgasreinigung eingespritzt wird und deshalb mehr giftige Stickoxide aus dem Auspuff in die Luft geblasen werden. Daimler bestreitet, gegen das Gesetz verstoßen zu haben und will das juristisch durchfechten. Nun untersucht das KBA, in wie vielen Daimler-Fahrzeugen die Technik sonst noch verbaut ist.

Wie der Spiegel weiter meldet, sind die Untersuchungen an Diesel-Modellen der C-Klasse weit fortgeschritten. Die Indizien seien aus Sicht der Verkehrsbehörden erdrückend. Noch innerhalb der zweiwöchigen Frist bis zum nächsten Treffen Zetsches mit Verkehrsminister Scheuer sollen deshalb Daimler-Vertreter zur Anhörung ins KBA nach Flensburg geladen werden. Dabei geht es laut dem Blatt um mindestens 80.000 Autos, denen ebenfalls ein Rückruf droht.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2018 08:40 ET (12:40 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.