Von Eric Morath und Sarah Chaney

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Beschäftigtenzahl in den USA hat sich im Mai etwas deutlicher als erwartet erholt, während die Arbeitslosenquote unerwartet zurückging und die Stundenlöhne deutlicher als erwartet zulegten. Nach Mitteilung des Arbeitsministeriums wurden außerhalb der Landwirtschaft 223.000 zusätzliche Stellen geschaffen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Stellenzuwachs von 190.000 erwartet.

Die Angaben für die beiden Vormonate wurden zudem kumuliert um 15.000 Jobs nach oben revidiert: Das Ministerium meldete für April nun ein Stellenplus von 159.000 (vorläufig: 164.000) und für März einen Zuwachs von 155.000 (135.000).

Die separat erhobene Arbeitslosenquote fiel im Mai auf 3,8 (3,9) Prozent, während Ökonomen eine unveränderte Quote prognostiziert hatten. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Die so genannte Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - sank auf 62,7 (62,8) Prozent.

Die US-Stundenlöhne erhöhten sich um 0,3 Prozent oder 0,08 US-Dollar auf 26,92 Dollar. Ökonomen hatten ein Plus von nur 0,2 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 2,7 (April: 2,6) Prozent höher.

June 01, 2018 08:41 ET (12:41 GMT)

