Es tut sich was bei einigen Indizes der Deutschen Börse: Die Trennung zwischen "klassischen"und "Tech"- Werten wird aufgehoben, künftig können z.B. Werte aus dem TecDAC auch im MDAX vertreten sein. Der MDAX wird dann 60 statt 50 Werte umfassen. Roger Peeters von pfp Advisory blickt auf Änderungen für SDAX, MDAX und TecDAX und geht im Interview der Frage nach, welche Werte dadurch in Zukunft mehr Aufmerksamkeit bekommen könnten. Die Änderungen sollen am 24.09. in Kraft treten.