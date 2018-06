Hamburg (aktiencheck.de) - Saudi-Arabien und Russland signalisierten am vergangenen Freitag (25.05), dass sie in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres möglicherweise beabsichtigen, die Anfang 2017 in Kraft getretenen Förderkürzungen zu lockern, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Den Stellungnahmen der Energieminister beider Länder, Khalid al-Falih (Saudi-Arabien) und Alexander Nowak (Russland), sei zu entnehmen, dass diese Entscheidung womöglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...